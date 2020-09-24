Kripto para piyasalarında hareketlilik dakikalar yaşanmaya devam ediyor. En yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasında yer alıyordu. Bu bağlamda kripto para piyasalarında genel bir satış dalgası yaşanıyor. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 24 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.89 düşüşle 10,291 dolara inerken, piyasa hacmi de, 190.371 milyar dolara geriledi.