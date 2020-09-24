Kripto para piyasalarında hareketlilik dakikalar yaşanmaya devam ediyor. En yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasında yer alıyordu. Bu bağlamda kripto para piyasalarında genel bir satış dalgası yaşanıyor. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 24 Eylül bitcoin fiyatları
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.89 düşüşle 10,291 dolara inerken, piyasa hacmi de, 190.371 milyar dolara geriledi.
PİYASA HACMİ 325 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ
Kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmindeki düşüş sürdü ve son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 324.07 milyar dolara çekilerek 325 milyar doların da altına indi.
Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.
Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerileyen 24 saatlik işlem hacmi de 6.0 milyar dolar kadar toparlanarak 81.43 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,153 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,866 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 1.89 düşüşle 10,291.60 dolar,
2.Ethereum yüzde 4.88 düşüşle 324.99 dolar,
3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 3.93 düşüşle 0.22 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 3.87 düşüşle 208.74 dolar,
6.Polkadot yüzde 0.25 düşüşle 4.09 dolar,
7.Binance Coin yüzde 2.90 düşüşle 23.24 dolar,
8.Crypto.com Coin yüzde 2.73 düşüşle 0.14 dolar,
9.Chainlink yüzde 5.29 düşüşle 8.16 dolar,
10.Litecoin yüzde 2.18 düşüşle 43.44 dolardan işlem görüyordu.