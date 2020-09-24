DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN REZERVİ OLAN ÜLKESİ ABD

Dünya Altın Konseyi'nin hazırladığı listeye göre, 2020 yılında dünyanın toplam altın rezervinin 35 bin tonu aştığına dikkat çeken Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "ABD, dünyanın altın rezervinin yüzde 79'luk kısmına sahip ve toplamda 8 bin 133 ton altın rezervi bulunuyor. İkinci sırada Almanya 3 bin 363 ton altın rezervi ile ikinci sırada yer alırken Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 814 ton altın rezervi ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 583 ton güncel altın rezervi ile dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri arasında 12. sırada." dedi.