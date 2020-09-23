Özel okullarda KDV'nin 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihlerinde yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, sıra farkın velilere yansıtılmasına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Okullar Derneği'ne gönderdiği yazıda 'KDV farkının 1 Eylül'den önce fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine' yönelik görüş bildirmesiyle belirsizlikler son bulurken; veliler iade için gözünü okullara çevirdi.
HEMEN YAPILIR
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, "Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül'den önce fatura kesildiyse yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin 'avans' olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Mahsuplaşma yerine veliye hemen iade yapılabilir" dedi.