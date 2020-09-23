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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 Gazete
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    Yüzde 7’lik farkı gider pusulası düzenlenerek velilere iade edilecek

    'nin 1 Eylül 2021 tarihlerinde yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, sıra farkın velilere yansıtılmasına geldi. Yüzde 7’lik KDV farkı, velilere gider pusulası düzenlenerek iade edilecek.



    Özel okullarda KDV'nin 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihlerinde yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, sıra farkın velilere yansıtılmasına geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel Okullar Derneği'ne gönderdiği yazıda 'KDV farkının 1 Eylül'den önce fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine' yönelik görüş bildirmesiyle belirsizlikler son bulurken; veliler iade için gözünü okullara çevirdi.



    HEMEN YAPILIR
    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, "Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül'den önce fatura kesildiyse yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor" diye konuştu.



    1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin 'avans' olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Mahsuplaşma yerine veliye hemen iade yapılabilir" dedi.
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