



1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin 'avans' olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Mahsuplaşma yerine veliye hemen iade yapılabilir" dedi.

