Bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ekonomik anlamda mücadele etmek için başlatılan işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin uygulaması gereken işten çıkarma yasağının 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren uzatıldığı duyuruldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı hangi ayda sona erecek? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.