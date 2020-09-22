Çocuğunu özel okulda okutan velilere iyi haber var. Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, geçen eğitim-öğretim döneminde pandemi sürecindeki özel okul ücretinin iadesini isteyen bir velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.
Heyetin gerekçeli kararında, "Asgari şartları bulunduran şikayet konusu sözleşmede, tüketicinin belirli miktar ödemeyi yapacağı, şikayet edilen özel eğitim kurumunun ise usulüne uygun eğitim yerinde (okulda) tüketicinin belirttiği öğrenciye (yüz yüze) eğitim vereceği ifade edilmiştir. Covid-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle örgün eğitim 16.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ait ücretinin iadesi gerekmektedir" denildi.
TUTARA DİKKAT!
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Bu karar 3 aylık okula gidilmeyen döneme ait eğitim parasının iadesidir. Yemek ve servis parasının, zaten hizmet alınmadığı için ödenmesi lazım. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim bir değildir" diye konuştu. Okul ücretlerinin kurumdan kuruma değiştiğine işaret eden Şahin, "10 bin 390 liraya kadar hakem heyetlerine başvurulur" dedi.