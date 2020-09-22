



TUTARA DİKKAT!

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Bu karar 3 aylık okula gidilmeyen döneme ait eğitim parasının iadesidir. Yemek ve servis parasının, zaten hizmet alınmadığı için ödenmesi lazım. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim bir değildir" diye konuştu. Okul ücretlerinin kurumdan kuruma değiştiğine işaret eden Şahin, "10 bin 390 liraya kadar hakem heyetlerine başvurulur" dedi.

