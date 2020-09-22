Son 24 saatte kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nde yapacağı konuşmada, ihtiyaç olduğu sürece Fed'in destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacağının açıklanmasından sonra, kripto para piyasalarında genel bir satış dalgası yaşandı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de, satış dalgasından etkilenerek, son 24 saatte yüzde 4.42 düşüşle, 11,000 dolar sınırından 10,471.81 dolara kadar geriledi ve piyasa hacmi de, 193.69 milyar dolar ile 200 milyar doların altına geriledi.