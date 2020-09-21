Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, kira ertelemesi, atık ithalatında kotanın düşürülmesi ve Kovid-19 salgını sürecinde kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya verdiği zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgın sonrası Bakanlık bünyesindeki iş yerleri başta olmak üzere hazine taşınmazları ve turizm işletmelerinde yapılan kira ertelemesinin tekrarlanması konusuna ilişkin Kurum, "Yeni bir erteleme şu an için söz konusu değil." dedi.

Pandemi ile mücadele sürecinde hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve işletmelerin mali yükünü azalttıklarını anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay süreyle taksitlerini öteleme imkanı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiç bir bedel ödemiyorlar. Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın hep yanında olmaya gayret gösterdik. Kiralarımızı o süreçte almadık, ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini yaptık."