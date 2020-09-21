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    • 21.09.2020 22:48
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    23 Eylül 2020 aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geliyor! Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz!

    23 Eylül 2020 Çarşamba aktüel kataloğuyla yeni fırsatların raflardaki yerini alması için geri sayım başladı. ŞOK'ta bu hafta Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa, Büyük-Orta ve Kabin Boy Valiz ürünleri dikkat çekerken Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz sayfasında yer alan Bi'Boya beyaz, akay, cappuccino Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Profesyonel Tavan Boyası ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar!

    ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler, hafta içi marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta "Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz" sayfasında yayınlanan boyalar evini boyamak isteyenlerin dikkatini çekerken Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 23 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    İnox Aspiratör

    • Tekli salyangoz motor
    • İnox panel
    • 2 adet alüminyum filtre
    • Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma

    Ayakkabılık
    • 2 kapılı - 4 bölmeli
    • 86x70x33 cm
    • Ayarlanabilir Plastik Ayak
    • Krom kaplama metal kulp
    • 18 mm Gövde ve kapaklar
    • 8 mm Ara raflar

    Büyük Boy Valiz
    • 76x49x32 cm - 95 litre iç hacim
    • Şifreli kilit sistemi
    • Astar kumaşlı, fermuarlı ve lastikli kitlenir kemerli iç bölüm

    Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
    • Beyaz - 7,5 lt
    • İyi örtücülük özelliğinde
    • Nefes alır yapılı
    • Mat, temiz bir görünüş

    Derz Temizleyici
    0,5 lt
    • Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz

    Plastik Saplı Kestirme Fırça
    2 Numara

    Aytaç Fermente Sucuk
    220 gr

    SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza
    355 gr

    Mon Amour Neon Fosforlu Oje
    • Karanlıkta parlayan
    • 6 Farklı renkte

    Signal White Now Diş Macunu
    • 75 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geliyor! Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz!
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