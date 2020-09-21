ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler, hafta içi marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta "Evinizi renklendirmek ŞOK ucuz" sayfasında yayınlanan boyalar evini boyamak isteyenlerin dikkatini çekerken Alpina İnox Aspiratör, Lamba Anahtarı/Topraklı Priz, Katlanır Masa fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 23 Eylül 2020 aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 23 EYLÜL 2020 AKTÜEL KATALOĞU

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor

• İnox panel

• 2 adet alüminyum filtre

• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma