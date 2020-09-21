Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam göründü. Hakem kurulu kararına göre maaşlara yüzde 3 zam yansıtılırken; ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketindeki yüzde 11.46'lık enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.4 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.
Eğer zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselirse de en düşük memur maaşı 3 bin 882, memur emeklisi maaşı 2 bin 938 liraya ulaşacak.
527 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.4 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 366,54 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80.62 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,31 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 527,78 liraya ulaşacak.