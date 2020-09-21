NASIL DEĞİŞECEK?

Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.