Konut piyasasına çekidüzen

İkinci el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek. Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak, imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak.

Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken, her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Komisyoncu ve mal sahipleri arasındaki sözleşmeler netleştirilecek. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el taşıt piyasasındaki tedbirlere benzer tedbirlerin konut piyasasında alınmasına yönelik çalışmanın son aşamaya geldiğini, kısa sürede yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi.

HAZAL ATEŞ