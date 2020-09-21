6-9 AY SÜRÜYOR

Programlar bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise 9 ayı bulabiliyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.