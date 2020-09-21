Gençlerin istihdama katılması, işbaşı eğitim programları ile destekleniyor. Gençler İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.
Programlara katılan gençlere günlük 89,40 lira ödeniyor. Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlarda ise 100 liraya çıkıyor.
6-9 AY SÜRÜYOR
Programlar bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise 9 ayı bulabiliyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
Programlara katılanlar aylık (26 gün) 2 bin 600 liraya varan ödeme alabiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Şartları sağlayanlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne, istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabiliyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
● KURUMA kayıtlı işsiz olmak.
● 15 YAŞINI tamamlamış olmak.
● İŞVERENIN birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak.
● EMEKLİ olmamak.
● PROGRAMIN başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuran işverenin çalışanı olmamak.
● BELİRTİLEN şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler katılabiliyor.
● AYRICA tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.