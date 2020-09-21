Destekler tek çatı altında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri 'www.yatirimadestek. gov.tr' web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık ile ulaşabilirsiniz" dedi. Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili teşvikler hakkında da bilgi sahibi olurken, teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebilecek.