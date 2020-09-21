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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 Gazete
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    Destekler tek çatı altında

    Sanayi ve , devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri 'www.yatirimadestek. gov.tr' ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık ile ulaşabilirsiniz" dedi.

    Destekler tek çatı altında

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri 'www.yatirimadestek. gov.tr' ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık ile ulaşabilirsiniz" dedi. Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili teşvikler hakkında da bilgi sahibi olurken, teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebilecek.

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