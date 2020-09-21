Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,55 6,39 2,50 Çemtaş 12,42 12,13 2,39 Anadolu Cam 5,68 5,56 2,16 Alkim Kimya 14,29 14,02 1,93 Trakya Cam 4,33 4,25 1,88 Soda Sanayii 7,44 7,31 1,78 Turkcell 14,69 14,50 1,31 Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,62 0,76 Netaş Telekomünikasyon 16,15 16,03 0,75 Aksa 6,90 6,85 0,73 Enerjisa Enerji 8,74 8,70 0,46 Karel Elektronik 16,76 16,74 0,12 Sasa Polyester 16,91 16,90 0,06