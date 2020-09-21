Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoin geçen hafta 10,000 dolar sınırının altına çekilmiş, ardından tekrar yükselişe geçmişti. Bu kapsamda bitcoindeki son durum merak ediliyor. kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış Perşembe günü de sürdü ve Cuma günü 351.74 milyar doları bulduktan sonra, hafta sonu bu düzeyi korudu ve yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başladı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 21 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Cumartesi günü 11,134 dolara kadar yükseldikten sonra, Pazar günü çekildiği 11,000 dolar sınırında hareket ediyor. Son 24 saatte 0.20 artışla 10,962.10 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de, 202.74 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.