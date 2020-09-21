8 ayda 375 bin başvuru! En çok şikayet cep telefonu ve ayakkabıdan geldi

EN ÇOK ŞİKAYET CEP TELEFONU İÇİN YAPILDI

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından 33 bin 427 ile en çok cep telefonu ilişkin konularda başvuru yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise 8 ayda en çok başvuru 167 bin 914 ile perakende ticaret sektöründe kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 64 bin 701 ile finansal hizmetler, 46 bin 335 ile abonelik hizmetleri, 19 bin 803 ile ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri, 9 bin 387 ile turizm hizmetleri sektörlerine ilişkin faaliyetlere yönelik başvurular takip etti.