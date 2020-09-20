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    • Ekonomi
    • 20.09.2020 09:47
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    • 20.09.2020 09:47
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    Yerli ve milli proje! Sipariş yağıyor...

    , imalatta endüstri 4.0’a geçişi hızlandırdı. Pandemi öncesi, işçilik maliyeti ile otomasyona geçiş arasında kıyaslama yaparak tercihini işçilikten yana kullanan şirketler, salgın sırasında üretim kesintisi riski yaşayınca bu eğilim terse dönmeye başladı.

    Yerli ve milli proje! Sipariş yağıyor...
    'de imalat sektörünün robot ve otomasyona talebinin bu dönemde dört kat arttığını belirten Başkanı , " robot istedi, Tezmaksan şirket kurdu" dedi. Aydoğdu şu bilgileri verdi:

    "2 milyon euro yatırımla kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi Hadımköy'de 3 bin metrekarelik yeni binasında faaliyete geçti. Şirket aldığı siparişlerle dört aylık çalışma takvimini doldurdu."

    Sırada Anadolu var

    Beş yıllık stratejileri içinde ve 'ta da birer üretim tesisi açmanın bulunduğunu bildiren Aydoğdu, şunları söyledi:

    "Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya'ya ya üretimi taşıyarak yatırım miktarını 10 milyon euro'ya çıkarmayı planlamaktayız. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz."

    Hataya izin yok

    Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, geliştirdikleri ürünleri şöyle anlattı:

    "Yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi olarak geliştirdiğimiz Cubebox, verimliliği artırıyor, hatalı duruşa ve hataya izin vermiyor. Operatör robot işbirliğine yeni bir boyut kazandıran Cubebox, fabrikanın insansız çalışması gereken süreçlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Bütün robotlu makinelerde kontrol ünitesi olarak kullanılabilen ROBOCAM, programını kendisi yapıyor, operatörlerin program bilmesine de gerek kalmıyor. Kapasitematik ise üretimde verimliliği artırmak ve arızaları önceden saptayarak müdahale edebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir uzaktan izleme ve verimlilik raporlama sistemi. Kapasitematik'i 5G teknolojisine uyumlu hale getirdik, 10 GB'lık veri saniyenin binde biri hızında iletiliyor."

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