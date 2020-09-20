Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın en dikkat çeken yatırım aracı dolar oldu. Dolar hafta içerisinde tarihin en üst noktalarına ulaştı. Dolar kuru haftayı da bir önceki haftanın kapanış rakamına göre yüzde 1,27 değer kazanarak 7,57 TL'den tamamladı. Euro ise 9.00 TL sınırına dayandığı haftada yüzde 1.21 oranında yükseldi ve 8.96 TL'den haftayı tamamladı.

Gram altın bir haftalık süreçte yüzde 1.13 oranında değer kazandı. Gram altın haftayı 474 TL'den tamamladı. Cumhuriyet altını ise yüzde 1.09 oranında yükselerek 3 bin 145 TL oldu. Çeyrek altın ise 768 TL'den haftayı sonlandırdı.