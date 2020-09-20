Örneğin SSK emeklisi bir kadın, BAĞ-KUR emeklisi eşinin vefatı dolayısıyla dul aylığı alabiliyor. Bunun dışında emekli aylığı alan dul/boşanmış/bekar bir kadın, emekli aylığı alan anne veya babasının vefatı dolayısıyla da yetim aylığı alabiliyor.

Dul kavramı genellikle kadınları kapsasa da bu duruma erkekler de giriyor. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Bazı durumlarda kişiler iki, hatta üç maaş alabilme haklarına sahip olabiliyorlar. Bu durum şöyle oluyor;