Bu ay hemen alabilecek 1600 TL'ye kadar yardımlardan yararlanın... Bu ay herkese 8 maddi destek verilecek!

637 TL AYLIK

Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.

AKRABAYA 1384 LİRA

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1384 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması şart. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil

ÜCRETSİZ SAĞLIK

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Sadece '444 3 833' numaralı telefonu aramak yeterli.