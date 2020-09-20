Üst segmentte meydana gelen artışlar sonucunda 1.6 lt motor hacminin altındaki otomobillere bir yönelme olmasını da bekliyoruz. Müşterilerimiz bizden aldıkları bilgiler ışığında orta ve alt segment araçlarda olumsuz bir etki olmadığını gördükten sonra araç taleplerini daha da artırmıştır.

Ön ödemesini yapan fakat sonradan ÖTV düzenlemesi ile birlikte satış fiyatı artan otomobillerimiz için ise satış iptali neredeyse yok denecek kadar az olmuştur."