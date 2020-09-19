Kazandıran 3’lü: Arıcılık, kaz yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni yatırım imkanları arayanlara arıcılık, kaz yetiştiriciliği ve ipek böcekçiliği gibi alternatif alanlara yatırım tavsiyesinde bulundu. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlarda, arıcılık ve arı ürünleri üretimi, ipek böceği besleme evi ve dut bahçesi tesisi ile kaz kümesi kuruluşu gibi alanlarda yatırım potansiyeli bulunduğu bilgisi verildi. Raporda, kaz yetiştiriciliğinin ülkelere ekonomik katkı sağlayan bir alan olduğu belirtilerek, "Son teknoloji tesisler ve modern entegrasyonlar sayesinde kaz yetiştiriciliği, vatandaşlarımız için bir gelir kapısı olabilir" denildi. Arı yetiştiriciliğine ilişkin raporda da Türkiye'nin bitki örtüsünün arı yetiştirmeye çok uygun olduğu ifade edilerek, "Bal ve bal ürünleri, talebin her geçen gün katlanarak arttığı bir sektördür. Bu alanda yapılacak yatırımlar, üreticinin kazanç elde etmesini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu. İpek böceği üretimine ilişkin hazırlanan raporda ise şunlar kaydedildi: "Son dönemlerde doğal ürünlere talep arttı. Türkiye, ipek üretimini artırma potansiyeline sahiptir ve yatırımcılarımız bu potansiyele gereken ilgiyi göstermelidir."