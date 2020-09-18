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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 21:01
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    • 18.09.2020 21:01
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    En ucuz arabalar: 110-190 bin TL aralığında değişiyor! İşte fiyat listesi

    2. el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerinde araçlar merak konusu oluyor. Pek çok model arasında SUV'lar dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni araba almak isteyen ya da mevcut aracını değiştirmek isteyenler Eylül ayı SUV araba fiyatlarını da incelemek istiyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik.

    takvim.com.tr
    En ucuz ikinci el SUV arabalar! Fiyatları...

    En ucuz ikinci el SUV arabalar, otomobil almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. İkinci el araç satışının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araç fiyatlarını merak ediyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte ikinci el ilan sitelerinde SUV araçların ortalama fiyat aralığı...

    İşte fiyatları 110-190 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

    Hyundai ix 35

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Renault Captur

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-190 bin lira

    Opel Mokka

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    KIA Sportage

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Nissan Juke

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira

    Suzuki Vitara

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-170 bin lira

    Dacia Duster

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Nissan Qashqai

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
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