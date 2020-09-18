En ucuz ikinci el SUV arabalar, otomobil almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. İkinci el araç satışının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araç fiyatlarını merak ediyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte ikinci el ilan sitelerinde SUV araçların ortalama fiyat aralığı...

İşte fiyatları 110-190 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

Hyundai ix 35

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira