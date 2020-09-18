



Emeklilerin yargı sürecinde mutlu sona ulaşamamasına karşın intibak umutları bitmedi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.







2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.