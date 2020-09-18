Emeklilerin yargı sürecinde mutlu sona ulaşamamasına karşın intibak umutları bitmedi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ- Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.
164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.