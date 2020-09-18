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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 Gazete
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    ye 355 TL intibak mı! 2000'den sonra emekli olan ve Bağ-Kur'lular...

    Milyonlarca nin gündeminde intibak var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000’den sonra emekli olan ve Bağ-Kur’lular ise 355 liraya varan yolunun açılmasını istiyor. Peki, intibak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-kur emeklilerinin gelirleri ne kadar artacak? İşte emekli intibak zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Emeklilerin yargı sürecinde mutlu sona ulaşamamasına karşın intibak umutları bitmedi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.



    2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.



    HER AY EK ÖDEME
    Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.



    Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ- Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.



    164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
    SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.



    164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
    SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 355 TL intibak zammı! 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular...
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