Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.09.2020 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 10:04
    ABONE OL

    güne yükselişle başladı | 18 Eylül 100 inde son durum

    haberine göre 'da BIST 100 i, güne yüzde 0,20 artışla 1.112,90 puandan başladı. Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamlamıştı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.



    Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamladı.



    Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



    Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul güne yükselişle başladı | 18 Eylül BİST100 endeksinde son durum
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri