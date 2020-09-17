Üretim yapana arazi devletten

Hazine'ye ait tarım arazileri, 10 yıl süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebliğine göre; çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlendi. Sözleşme tarihleri ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek.