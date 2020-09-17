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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 Gazete
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    Üretim yapana arazi devletten

    Hazine'ye ait leri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edilecek. Çevre ve 'nın tebliğine göre; çiftçilerin bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

    Üretim yapana arazi devletten
    Hazine'ye ait leri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebliğine göre; çiftçilerin bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine'ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlendi. Sözleşme tarihleri ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek.
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