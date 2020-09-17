Son dakika: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 185 milyon lira artarak 3 trilyon 503 milyar 754 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Eylül ile biten haftada 15 milyar 185 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 488 milyar 569 milyon liradan 3 trilyon 503 milyar 754 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 44 milyar 152 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 379 milyar 367 milyon lira oldu.