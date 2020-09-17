Restoran görünümlü düğün salonu! Cirolar yüzde 20 artınca...





50 İLA 150 KİŞİ ARASINDA

Bingöl, "Gelin ve damadın birince derece yakınları olmak üzere ortalama 50 kişilik rezervasyonlar yapılıyor. Bu büyük kapasiteli restoranlarda zaman zaman 150 kişiye kadar çıkıyor" dedi. Bahçeli ya da Boğaz manzaralı mekânların daha çok öne çıktığı bilgisini veren Bingöl, uygun fiyatlı restoranların da talep edildiğini ifade etti.

VELİME YEMEĞİ GELENEĞİ

Yemeğin ortalama 2-3 saat sürdüğünü anlatan Bingöl, herhangi bir eğlencenin yapılmadığını kaydetti. Bingöl, "Eskiden nikâh sonrası herhangi bir eğlence tertip edilmeden yakın çevreye yemek daveti verilirdi. Buna da Velîme yemeği denirdi. Pandemi bir geleneğimizi canlandırdı" dedi.