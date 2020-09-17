ŞİRKETLER NEDEN KURULDU

Peki bu kadar paravan şirket neden kuruldu? Normal şartlar altında işini kuralına göre yani yasalara uygun olarak yapan şirketler, bir ürün sattıklarından bunun faturasını kesiyor. Böylece oluşan vergi de devlete ve diğer ödenmesi gereken kurumlara iletiliyor. Ancak İstanbul Bilişim'in sahipleri bu vergilerden kurtulmak için bu paravan şirketleri kuruyor. Bir tüketici, İstanbul Bilişim üzerinden bir ürün satın aldığında, sonucunda bir fatura kesiliyor. İşte burada paravan şirketler devreye giriyor.

1 MİLYARLIK VERGİ KAYBI

Hürriyet'in haberine göre tüketici her ne kadar ürünü İstanbul Bilişim üzerinden almış gözükse de kesilen fatura, kurulan paravan şirket üzerinden düzenleniyor. Şirket paravan olduğu için İstanbul Bilişim'in gerçek sahipleri de ürünün satışından kaynaklı vergilerden kurtulmuş oluyor. İşin sonucundan oluşan kurumlar vergisi ve TRT'ye ödenmesi gereken bandrol ücreti ödenmeden buharlaşıyor. Yapılan hesaplamalara göre, vergi kaybı 1 milyar lira seviyesinde olurken, TRT'ye ödenmesi gereken bandrol ücretinin ise 500 milyon Euro'ya yakın olduğu hesaplanıyor.