Böyle dolandırıcılık görülmedi! Sahte maaş belgesi ile...

Savcılıkça, şüphelinin dosyaya konu sahte imzayla hazırlanmış belgeyi ilgili bankaya sunarak kredi kullandığı, kredi kullanırken sunmuş olduğu maaş yazısında yer alan şirketle bir ilgisinin bulunmadığı, burada çalışmadığı ve bunu bilerek kredi kullandığı, müştekiyi sahte belgeyi kullanarak ve düzenlenmesine katkıda bulunarak hileli hareketlerle zarara uğratıp bu suretle atılı suçları işlediği belirtildi.