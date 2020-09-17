Parasını değişik yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler genelde yüksek risk almak istemiyor. Bunun için de uzmanların görüşleri önem kazanıyor. PARA dergisine demeç veren Maritza Kıymetli Madenler Hazine Müdürü Eren Can Umut, alternatif piyasalarda yükseliş eğilimi devam ederken hisse pozisyonu almak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:
Küresel ve yerel gelişmeler çok yakından takip edilmeli.
Altın küresel ölçekte bu yıl yüzde 26.5, gümüş ise yüzde 50 kazandırdı. Haber akışının mevcut seviyelerde oynaklığı artırabileceği göz önünde bulundurularak özellikle aşı çalışmaları ve merkez bankalarından yapılan açıklamalar dikkatle takip edilmeli.
Yatırımlar tek bir enstrümana yapılmamalı. Mevcut seviyelerde portföylerde çeşitlendirmeye gidilmeli.
Piyasa profesyonellerinden destek alınmalı.
Orta ve uzun vadeli yatırım yapılmalı.
Vade kısa tutulmamalı.
Hisse senedi seçiminde temel kriterler baz olarak alınmalı.
Özvarlık karlılığını istikrarlı artıran, düzenli temettü ödeyen, yabancı para varlıkları yükümlülüklerinden yüksek olan ve kaldıraç oranı düşük şirket hisselerinin temel değerleme bazında ucuz olduğu bu dönemde, uzun vadeli perspektifle alım düşünülmeli.
JIM'İN TERCİHİ ALTIN
Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. 2019'dan beri altın ve gümüşe yatırım yaptığını söyledi. "İnsanlar paraya ve hükümete güvenlerini kaybettikleri zaman altın ve gümüş alırlar. Akademisyenler bunu yapmayın diyor ama ben bir köylüyümdür. Dünyadaki diğer köylülere de diyorum ki altın ve gümüş almalıyız" dedi. Altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda riskli olduğunu da ifade etti.