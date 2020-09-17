



JIM'İN TERCİHİ ALTIN

Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. 2019'dan beri altın ve gümüşe yatırım yaptığını söyledi. "İnsanlar paraya ve hükümete güvenlerini kaybettikleri zaman altın ve gümüş alırlar. Akademisyenler bunu yapmayın diyor ama ben bir köylüyümdür. Dünyadaki diğer köylülere de diyorum ki altın ve gümüş almalıyız" dedi. Altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda riskli olduğunu da ifade etti.