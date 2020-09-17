A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünleriyle bugün raflarda onlarca indirimli ürün yerini aldı. Birbirinden indirimli teknoloji, mutfak ve ev ürünlerinin yer aldığı haftanın kataloğunda Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Xiaomi Mi Band Akıllı Bileklik 99,95 TL, Samsung 4K Ultra HD LED TV 4999 TL dikkat çekeceğe benziyor. İşte A101 17 Eylül aktüel kataloğu ürünlerinin listesi
A101 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL
Kral Motor Truva Kasalı Üç Tekerlekli Elektrikli Scooter 14,999 TL
2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL
Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 9,95 TL
Ayarlanabilir Boks Standı Seti 179,95 TL
ABC Toz Deterjan 39,95 TL
Çift Kişilik Battaniye 39,95 TL
Eker Kaymak 100 g 5,90 TL