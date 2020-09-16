Gündemde arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu yap yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayacağını duyurdu ve gündemde büyük etki yarattı. Binlerce genç İBB 3200 TL burs nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırırken İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.