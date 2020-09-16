Gündemde arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu yap yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayacağını duyurdu ve gündemde büyük etki yarattı. Binlerce genç İBB 3200 TL burs nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırırken İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.
İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2020
İBB burs başvuruları 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-T.C. vatandaşı olmak
-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
-Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
-Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler