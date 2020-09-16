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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 09:13
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    • 17.09.2020 09:13
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    ? İBB Genç Üniversiteli onlibe burs başvurusu yap!

    Üniversite öğrencileri için ekonomik anlamda büyük fayda sağlayan burslar ile ilgili bir gelişme yaşandı. İBB Genç Üniversiteli burs başvurusunun alınacağı haberleri büyük heyecan yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine larını başlattı. Peki ? İşte merak edilen bilgiler… İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.

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    İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu yap! İBB 3200 TL burs nasıl alınır?

    Gündemde arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu yap yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayacağını duyurdu ve gündemde büyük etki yarattı. Binlerce genç İBB 3200 TL burs nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırırken İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

    İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.

    İBB BURSU NE KADAR?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

    İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

    İBB burs başvuruları 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

    İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    -T.C. vatandaşı olmak

    -Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

    -Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

    -Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    -Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

    -Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

    -Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

    İBB BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

    Nüfus cüzdanı fotokopisi

    Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

    Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

    Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

    Bursluluk belgesi

    Disiplin belgesi

    Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

    Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

    Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
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    Haberler Ekonomi İBB 3200 TL burs nasıl alınır? İBB Genç Üniversiteli onlibe burs başvurusu yap!
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