Güvenlik (köy) korucusu başvuru şartları nedir? Başvurular Cuma son! Yüzlerce güvenlik korucusu alınacak!

Köy korucusu nasıl olunur, köy korucusu olmak için gerekli şartları ve gerekli belgeler neler, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru adresi neresi, nasıl başvuru yapılır? Türkiye genelinde güvenlik korucu alımları beklenirken ilçe kaymakamlıkları tarafından alımlar yapılmaya devam ediyor bu noktada Suruç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile 100 güvenlik korucusu alımı yapılacağı duyurulmuş olup "Suruç İlçesine bağlı "Dinlence, Höyükyanı, Karadut, Oymaklı, Saygın, Yoğurtçu, Topçular, Uysallı, Kurutepe, Harmanalan, Yağışlı, Zeyrek" mahallelerinde toplam (100) GK alımı yapılacaktır.
Ne Zaman, Nereye Başvuru Yapılacak?
İlgili duyuruda başvurular ve müracaat yeri olarak "09.09.2020 tarihinden, 18.09.2020 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Suruç İlçe Jandarma KomutanlığıMerkezJandarma Komutanlığı-Mürşitpınar Jandarma Komutanlığı-YanalobaJandarma Komutanlığı'na yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır.18 Eylül 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular ve Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." Açıklamasına yer verilmiştir.
(29-30) Eylül 2020 günü saat:08.00'de Suruç İlçe J.K.lığı Eğitim alanında (Şınav-Mekik) ve Saygın Mahallesi – SUSKİ arasında kalan yol güzergâhı üzerinde (Koşu) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır.Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar (01-02) Ekim 2020 günü saat: 09.00'de Suruç İlçe J.K.lığı Yemekhanesinde mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik değerlendirme testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
Başvuru Şartları Neler?
İlgili alım için aranan başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, erkeklerde askerliğini yapmış olmak, kadınlarda 21 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından küçük olmak, en az ilköğretim mezunu olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, TCK 216'ıncı madde gereğince hüküm giymemek, taksirli suçlarda hüküm giymemiş olmak, Terörle mücadele konusunda terör suçlarına karışmamış olmak, kan davasından hüküm giymemiş olmak, siyasi parti üyesi olmamak, köy muhtarlığı ve benzeri görevlerde olmamak, görevini yerine getirmeye sağlık durumu el vermek şartlarıdır.
İstenen Belgeler
Başvurular için Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,6 adet vesikalık fotoğraf,Sabıka kaydı,İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi, Mavi Kapaklı dosya ile teslim edilmelidir.
Güvenlik korucusu nasıl olunur?
Geçici köy korucusu: 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan güncelleme ile muhtarın teklifi, kaymakamın kabulü ile gönüllü yahut valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanı'nın kabulü ile geçici olarak görev gerçekleştirilen ve köy koruculuğu adıyla oluşturulan kurumdur. İdari anlamda kaymakamların, mesleki açıdan ise Jandarma Bölük Komutanı'nın emir ve komutası altında çalışırlar.Köy Kanunu'nun 74. maddesine dayanarak "köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar".