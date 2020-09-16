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    • Ekonomi
    • 16.09.2020 Gazete
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    Emekliye ek kazanç! ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?

    Emeklilerin ek ödemesinde artış gündemde.Asgari 'ne () eşitlenirse 220-375 lira ödenecek. % 10 ek ödeme verilirse de 382 liraya varan gelir artışı olacak. Peki, lerinin artmasıyla birlikte ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte emekli ek ödemesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin tutarı maaşlar arttıkça yükseliyor. Emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde. Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması...



    ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
    Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.



    EN YÜKSEK 637 TL
    Diğer     formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.

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    Haberler Ekonomi Emekliye ek kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?
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