Veliye her koşulda iade: Yüzde 7’lik fark ödenecek

Özel okullar KDV indirimini velilere yansıtmakta nazlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 'yüzde 7'lik farkın her koşulda veliye ödeneceği' yönünde açıklama yaparak erken kayıt yaptıran velilerin sorununu çözdü.
Özel Okullar Derneği'nin sorusuna yanıt veren GİB, okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkını gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı.
Özel okullar, bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek. Velilerden ise konuyla ilgili pek çok şikayet geliyor. Okulların iade işini ağırdan almasını eleştiren veliler, yetkililerden yardım istiyor.
Özel Okullar Derneği'nin sorusuna yanıt veren GİB, okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkını gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı.
Özel okullar, bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek. Velilerden ise konuyla ilgili pek çok şikayet geliyor. Okulların iade işini ağırdan almasını eleştiren veliler, yetkililerden yardım istiyor.