Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Veliye her koşulda iade: Yüzde 7’lik fark ödenecek

    Özel okul velileri iadelerini beklerken, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan erken kayıt yaptıranları rahatlatan haber geldi: Fatura kesilmiş olsa bile yüzde 7’lik fark veliye ödenecek.

    Özel okullar indirimini velilere yansıtmakta nazlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı () 'yüzde 7'lik farkın her koşulda veliye ödeneceği' yönünde açıklama yaparak erken kayıt yaptıran velilerin sorununu çözdü.

    Derneği'nin sorusuna yanıt veren GİB, okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkını gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı.




    Özel okullar, bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek. Velilerden ise konuyla ilgili pek çok şikayet geliyor. Okulların iade işini ağırdan almasını eleştiren veliler, yetkililerden yardım istiyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Veliye her koşulda iade: Yüzde 7’lik fark ödenecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri