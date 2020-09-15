OPEC raporuna göre, bu yıl Japonya ekonomisinin de yüzde 5.5 küçüleceği, buna karşılık, kriz sürecini atlattığı belirtilen Çin ekonomisinin ise aynı dönemde yüzde 1.8 büyüme başarısını göstereceği belirtildi.

OPEC raporunda, ABD ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın gelişme göstermesine karşın, büyük ekonomiler arasında bu yıl yalnızca Çin'in pozitif büyüme sağlayacağı vurgulandı ve eklendi: