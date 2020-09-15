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    • 15.09.2020 08:38
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    45 denetçi yardımcısı alacak! Son başvuru 29 Eylül

    Başkanlığı, 1 Kasım'da Ankara'da yapılacak sınavla 45 denetçi yardımcısı alınacağını duyurdu. Sınav başvurularının ÖSYM aracılığı ile 29 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

    AA
    45 denetçi yardımcısı alınacak! İşte başvuru tarihi

    Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak.

    Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

    Sınav başvuruları 22-29 Eylül'de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

    Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak'ta yapılacak.

    Yazılı sınavı kazananlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek.

    Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinden yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

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