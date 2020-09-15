Dolar ve euro ne kadar oldu? 15 Eylül canlı dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu? Son dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalı seyir devam ederken güncel alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4840 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9010 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 15 Eylül canlı dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 13.172 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.050 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.047 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.72 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 19.808 puanda seyrediyor.
Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,1887'ye çıktı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD-Çin gerginliğinin görece azalmasına karşın AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit görüşmelerinin piyasalar üzerinde temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Konuyla ilgili belirsizliklerin giderilemediğini belirten analistler, İngiltere'de, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın parlamentodaki ilk oylamada kabul edilmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.
Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği haberleri Asya tarafında pay piyasalarını destekledi.
Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ise Nikkei 225 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 düşüşle 23.434 puan oldu. Dün sert düşen dolar/yen paritesi ise bugün yüzde 0,1 değer kaybederek 105,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ağustosta perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,5 ile salgından bu yana ilk kez artışa işaret etti. Bu dönemde sanayi üretimi de yüzde 5,6 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Verilerin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanarak 3.290 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.849 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.739 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.441 puanda seyrediyor.