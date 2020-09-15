Dolar ve euro ne kadar oldu? 15 Eylül canlı dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu? Son dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalı seyir devam ederken güncel alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4840 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9010 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 15 Eylül canlı dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?