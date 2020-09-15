BDDK sayesinde bankalar kriz savdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kurumun yakın işbirliği ve özverili çalışmaları sonucunda büyümeye katkı sağlayan, krizleri önleyen bir bankacılık sektörüne ulaşıldığını belirterek, "Türk bankacılık sektörü bu süreci basiretli bir şekilde yönetmeyi başarmıştır" dedi. BDDK'nın 20'nci kuruluş yıldönümüne ilişkin açıklama yapan Akben, BDDK'nın, gelecekte de bankacılık sisteminin sağlamlığını daha da güçlendiren proaktif çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.