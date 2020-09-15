Alaton’a 2 milyarlık vurgun

Alarko Holding'in kurucusu merhum İshak Alaton'un vefatından önce 2012'de stent üretimi için kurduğu Alvimedica isimli şirket, genel müdürü ve proje müdürü tarafından 2 milyar liralık zarara uğratıldı. İki müdür şirketi, Hırvatistan'da kurulacak hastane, Çatalca'da açılacak okul, Çin pazarına giriş, Volvo Okyanus Yarışları gibi projelerle bozguna uğrattı. Söz konusu vurgun, Alaton'un vefatından sonra ortaya çıktı. Çatalca'da dünyanın ilk biyomedikal okul inşaatı Alvimedica şirketi tarafından başlatıldı. Şirketin proje müdürü Ayşegül Akın'dı. İddiaya göre; Genel Müdür Cem Fadıl Bozkurt'un bilgisi dahilinde okul inşaatı işini piyasadan fiyat teklifi almadan, rayiç bedellerin üstünde, sözleşme yapmadan kendi tanıdıkları şirketlere verdi. 5 milyon 230 bin dolar olarak belirtilen okul inşaatına rağmen söz konusu şirketlerden 4 milyon dolar alınıp, şirkete 3 milyon dolar gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Hırvatistan'daki hastanenin inşaatında ve diğer projelerde de usulsüzlükler yapıldığı belirtildi. Savcılık, şirkette toplamda 2 milyar liralık zarar olduğunu tespit etti. 2 çalışan hakkında açılan 'tacir ve şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı' davası ağır cezada devam ediyor.
DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN