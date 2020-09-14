Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Camel, Winston sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigaraya zam geldi mi? 14 Eylül güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Kent, Camel, Winston, Parliament, Marlboro sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından gözler 2020 sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2020 sigara fiyatları için aşağıdaki fiyat listesi iddia ediliyor. Henüz sigaraya zam açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Sosyal medyada yayılan zamlı sigara fiyatları şöyle:
Parlıament 32 TL
Marlboro 30 TL.
Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.
Murattı 25 TL.
Murattı Blu 24 TL
Lark 24 TL
Chesterfield 23 TL
Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL
L&M 23 TL
L&M Mode Red 22,50 TL.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2020!
British American Tobacco sigara fiyat listesi
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI sigara fiyat listesi
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris sigara fiyatları
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
TURKTAB sigara fiyat listesi
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL