Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Camel, Winston sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigaraya zam geldi mi? 14 Eylül güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Kent, Camel, Winston, Parliament, Marlboro sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından gözler 2020 sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2020 sigara fiyatları için aşağıdaki fiyat listesi iddia ediliyor. Henüz sigaraya zam açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.