Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.09.2020 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 12:41
    ABONE OL

    geldi mi? 2020 ne kadar oldu? Kent, Camel, !

    2020 ne kadar oldu? geldi mi? Kent, Camel, Winston güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel TEKEL sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 10 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor. Peki, 2020 ?

    Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Camel, Winston sigara fiyatları!

    Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigaraya zam geldi mi? 14 Eylül güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Kent, Camel, Winston, Parliament, Marlboro sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddialarının ardından gözler 2020 sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi?

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    2020 sigara fiyatları için aşağıdaki fiyat listesi iddia ediliyor. Henüz sigaraya zam açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Sosyal medyada yayılan zamlı sigara fiyatları şöyle:

    Parlıament 32 TL

    Marlboro 30 TL.

    Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.

    Murattı 25 TL.

    Murattı Blu 24 TL

    Lark 24 TL

    Chesterfield 23 TL

    Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL

    L&M 23 TL

    L&M Mode Red 22,50 TL.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2020!

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL


    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL


    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL


    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,50 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
    HD Katkısız RED: 12 TL
    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL


    President Queen Size Family: 11,50 TL
    Vigor: 12 TL
    Point Blue: 11,50 TL
    Medley: 11,50 TL
    MMC: 12 TL
    Hazar: 11 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Camel, Winston sigara fiyatları!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri