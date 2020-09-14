Peşin ödenen emekli aylıkları ölüm halinde geri alınır mı? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. Peşin ödenen emekli aylıkları ölüm durumunda geri alıp alınamayacağını haberimizde derledik. Emeklilik ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve ölüm aylığı da içerik olarak en çok sorgulananlardan biri. Peki ölüm aylığı kimlere bağlanır, şartları nelerdir? Hangi durumlarda ölüm aylığını, kimlerin alabileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.
PEŞİN ÖDENEN EMEKLİ AYLIKLARI ÖLÜM HALİNDE GERİ ALINIR MI?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 69. maddesinde ve 2018/38 sayılı SGK Genelgesi'nde yapılmış olup, yapılan açıklamalara göre; ölüm halinde, sigortalı veya hak sahiplerine ölüm tarihine ait ödeme döneminde peşin ödenen emekli, dul ve yetim aylıkları geri alınmayacaktır.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının;
a-) Eşine,
b-) Çocuklarına,
c-) Anne ve babasına bağlanır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR? MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;
-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) eklenir.
5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c'li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.
Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.
Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.