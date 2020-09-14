İşte başvuru detayları!Hemen alın şartsız herkese aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi...

Sigortalı çalışan kadına veya hiçbir işte çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için 4/a'lılar adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. 4/b kapsamındakiler için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan ancak iş akdi sona eren 4/a'lılar veya faaliyetine son veren 4/b'lilerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay (450 gün) içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.