



Özel okullar ile veliler arasındaki ödeme sorunları bitmiş değil. Milli Eğitim Bakanlığı sadece KDV ile ilgili yazı yayınladığı için diğer ödemelerdeki tartışmalar devam ediyor. Velilerden önceden tüm parayı tahsil eden bazı özel okullar geri ödemeye gelince de sadece yüzde 40'ını vereceklerini ve bunu da sene sonunda mahsuplaşacaklarını söylüyor.