Özel okullar ile veliler arasındaki ödeme sorunları bitmiş değil. Milli Eğitim Bakanlığı sadece KDV ile ilgili yazı yayınladığı için diğer ödemelerdeki tartışmalar devam ediyor. Velilerden önceden tüm parayı tahsil eden bazı özel okullar geri ödemeye gelince de sadece yüzde 40'ını vereceklerini ve bunu da sene sonunda mahsuplaşacaklarını söylüyor.
Almadığı yemek, kitap, malzeme gibi hizmetlerin parasını ödeyen ve bunun ancak yüzde 40'ını geri alabilecek olan veliler aynı okula çocuklarını göndermeye mecbur tutuluyor. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan veliler, "Veliler kazanç kapısı, öğrenciler müşteri gibi görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı KDV'de olduğu gibi ücret konusuna da el atmalı" dediler.
SERVİSLERE DÜZENLEME
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Okul servis araçlarında her öğrenci için 3 nokta emniyet kemeri ve kamera sistemi ile kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatıldı.