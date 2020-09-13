Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yayında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.