Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yayında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler
KAPSAM ALANI
Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.
FATURALAR NEREYE NASIL YATIRILACAK?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.