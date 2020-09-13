Evden para kazanma yolları! Evden para kazanmak için neler yapılabilir?

DROPSHIPPING



Dropshipping birçok insan tarafından özellikle de Amazon üzerinden yapılmaktadır. Dropshipping satıcının ürünleri stoklamadan satışa sunduğu iş modelidir. Satıcı bu sistemde, alıcıları bulur, ürünün postalanacağı adresi ve ürün bedelini müşteriden alır, ürünün ücretini ve postalanacağı adresi ise doğrudan tedarikçisine gönderir. Satıcının birim kazancı ise ürünü satın aldığı fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır. Tedarikçilerden örnek ürünler ve aynı zamanda kataloglar ve broşürler isteyebilirsiniz.

BLOG YAZMAK

Bu işe başlamak için atacağınız ilk adım yazma becerilerinizi geliştirmek, belirli bir okuyucu kitlesi belirleyip onların isteklerini özümseyebilmek ve birçok kişinin dikkatini çekebilecek, düzenli olarak sayfanızı ziyaret etmelerini sağlayacak bir bloğun nasıl oluşturulacağını ve neler içerebileceğini öğrenmek olmalı. Ne kadar çok ziyaretçi çekebilirseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Severek kullandığınız elektrikli aletler hakkında blog yazıları yazmak bile sizin için karlı olabilir. Blogunuzdan en kolay para kazanma yöntemi ise Google Adsense(google reklamları) kullanmaktadır. Bu sayede Google reklamlarını sitenizde yayınlayabilir ve ödemenizi de her ay Google'dan alırsınız.

AFFILIATE MARKETING

Kendinizi, ürünlerinizi, affiliate marketing (satış ortaklığı) yaptığınız ürünleri tanıtabileceğiniz tamamen ücretsiz hazır bloglar bulunmaktadır. Hiçbir tasarım bilginiz olmaksızın güzel ve okunaklı bir web sayfası hazırlayabilir, fikirlerinizi ve görüşlerinizi ya da beğendiğiniz bir şeyleri ücretsiz olarak dünya ile paylaşabilirsiniz. Hoşlandığınız bir konu hakkında makale yazmak gibi bir şey. Affiliate linkleri paylaşarak para kazanabilirsiniz.

EVDE YEMEK YAPARAK PARA KAZANMA



Çeşitli butik lokantalarla ya da ailelerle anlaşarak yemek yapabilirsiniz. Anlaşacağınız yerlere göre menüler belirleyip, belirtilen saatlerde o yemekleri gönderebilirsiniz.

Birçok lokanta bu mantıkla çalışabiliyor. Yemek yapmakta iyi olduklarını düşündükleri kişilere yemek işi veriyorlar ve yemekleri yaptırıp ücretini ödüyorlar.

INSTAGRAM'DAN PARA KAZANMAK

İnstagram'da belirli bir takipçi kitlesi edindikten sonra büyük markalar, profilinizde paylaştığınız içeriklere ilişkili ürün ya da hizmet pazarlayan diğer şirketler sizinle iletişime geçebilir. Pazarlama yeteneğinizi binlerce takipçinizle birleştirdiğinizde her post başına 500 ile 5.000 lira arası gelir elde edebilirsiniz. Belirli bir müşteri kitlesi yakaladığınızda resim yüklemek için harcadığınız zamanı azaltmak amacıyla bütün işlerinizi planlama programlarıyla daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilirsiniz.