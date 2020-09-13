1000 TL yardım parası alamayan aileler! Ön başvuru ekranı koşulsuz açık

1000 TL sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Pandemi yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar sonuçları nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulaması nasıl yapılır? Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor.
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Konu hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk "Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi.
10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Kriterleri belirledik. Hanelerin hangilerinin dönemsel ihtiyaç anlamında ihtiyaçlarının olup olmadığına karar verdi. Süreç devam ediyor. Her hafta ödemelerimiz yapılıyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. Sosyal medyada olan ihtiyaç sahipleri de taranıyor" diyerek ellerinde biz bize yeteriz kampanyasından kalan 170 milyon liralık kaynak bulunnduğunu ve bu kaynağın da ihtiyaç sahibi ailelere aktarılmaya devam edildiğini duyurdu.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK
1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.
Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.