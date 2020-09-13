Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.09.2020 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2020 12:28
    ABONE OL

    ! Ön başvuru ekranı koşulsuz açık

    Bu dönemde vatandaşlara hem ödemeler yapılmaya devam ediyor hemde vatandaşlardan başvurular kabul ediliyor. Halen bu ödemelerden faydalanamayan vatandaşlar için ise ön başvuru ekranı bağlantısı haberimizde.

    takvim.com.tr
    1000 TL yardım parası alamayan aileler! Ön başvuru ekranı koşulsuz açık

    1000 TL sosyal destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Pandemi yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar sonuçları nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulaması nasıl yapılır? Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor.

    BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

    Konu hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk "Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi.

    10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Kriterleri belirledik. Hanelerin hangilerinin dönemsel ihtiyaç anlamında ihtiyaçlarının olup olmadığına karar verdi. Süreç devam ediyor. Her hafta ödemelerimiz yapılıyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. Sosyal medyada olan ihtiyaç sahipleri de taranıyor" diyerek ellerinde biz bize yeteriz kampanyasından kalan 170 milyon liralık kaynak bulunnduğunu ve bu kaynağın da ihtiyaç sahibi ailelere aktarılmaya devam edildiğini duyurdu.

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI

    1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

    1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

    HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

    1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

    Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 1000 TL yardım parası alamayan aileler! Ön başvuru ekranı koşulsuz açık
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri