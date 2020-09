100 bin işçi arayan sektör taleplere yetişemiyor! Siparişler peş peşe geliyor

"ŞU AN SATIŞLARIMIZ TAVAN YAPTI"

Özellikle Haziran ayından sonra taleplerin arttığını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyacılık sektörü koronavirüsten ilk zamanlar eksi şekilde etkilendi. Şimdi ise satışlar arttı. Koronavirüs biter gibi olduktan sonra yani sokağa çıkma yasakları bittikten sonra herkesin bir arayış içine girdiğini öğrendik. Koronavirüs nedeniyle evinde 3-4 ay kalanlar kumaşları, süngerleri kirlenen mobilyalarını değiştirme ihtiyacı hissetti. Tüm ülkede şu an mobilya değiştirme ihtiyacı var. Bu ayrıca yurt dışıyla da alakalı oradan da talepler var. Şu an satışlarımız tavan yaptı. İki ay süre veriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla siparişlerimiz artınca en erken termin tarihimiz 40 gün. Sipariş süresi 60 güne kadar ulaşabiliyor. Yurt dışı siparişlerimizi biraz daha erken vermek için çalışıyoruz. Çünkü gemiyle de en az 20 gün yolculuğu var. Bu süreç de 3-4 ay sürebiliyor" ifadelerini kullandı.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 100 BİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

"Her atölyede, her fabrikada işçi aranıyor" diyen Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Şu an 50 bine yakın sadece mobilyanın kendisine aşağı yukarı 50 bin de tedarikçilerimiz yani metalci, kaynakçı, zımbacı, süngerci, kumaşçı gibi sektörlerde ihtiyaç var. Şu an acil işçi ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Balcı, "Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar. 3 ve 4 yıllık çalışanlar ise 3 bin 500, 4 bin TL arası maaş alıyor" diye konuştu.