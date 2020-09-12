Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) ile vatandaşlar, yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabilecek, diledikleri zaman fiziki altın ya da nakit olarak çekebilecek.
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin geliştirerek uygulamaya koyduğu projede, sistem şöyle işleyecek:
SİSTEM NASIL OLACAK
● Belirlenen kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanacak.
● Kamu bankasında altın hesabı açan vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan kuyumcuya gidecek.
● İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından, vatandaşın cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS'e giriş yapılacak.
● Altın vatandaşlara teslim edilirken kamera ile kayıt alınacak.
● ADN yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka hesabına transferi gerçekleştirilecek.
● Son olarak sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak işlem sonlandırılacak. Böylece altınlar vatandaşın kamu bankasındaki hesabına yatırılmış olacak.
● Vade süresindeki altınlar, aynı vadeli hesaplardaki gibi değerlenecek. Böylece altın miktarı da artmış olacak.
● Kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanacak. Bunun karşılığı da 24 ayar gram altın olarak hesaba geçilecek.
● Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için altının değerinden masraf düşmeyecek.
EN AZ 3 BİN TON VAR
Türkiye'de en az 3 bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor. Sistemin, bankaların mevcut altın toplama günlerinden temel 2 farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya istediği zaman giderek altınlarını banka hesabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatandaşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde çekebiliyor.