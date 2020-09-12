





Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin geliştirerek uygulamaya koyduğu projede, sistem şöyle işleyecek:



SİSTEM NASIL OLACAK



● Belirlenen kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanacak.



● Kamu bankasında altın hesabı açan vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan kuyumcuya gidecek.



● İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından, vatandaşın cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS'e giriş yapılacak.



● Altın vatandaşlara teslim edilirken kamera ile kayıt alınacak.



● ADN yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka hesabına transferi gerçekleştirilecek.



● Son olarak sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak işlem sonlandırılacak. Böylece altınlar vatandaşın kamu bankasındaki hesabına yatırılmış olacak.



● Vade süresindeki altınlar, aynı vadeli hesaplardaki gibi değerlenecek. Böylece altın miktarı da artmış olacak.



● Kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanacak. Bunun karşılığı da 24 ayar gram altın olarak hesaba geçilecek.



● Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için altının değerinden masraf düşmeyecek.