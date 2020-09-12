Gram ve çeyrek altın fiyatları, piyasalardaki gelişmeleri yakın takip edenler tarafından araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı. İşte gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?